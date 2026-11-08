Dos accidentes de tránsito dejaron víctimas mortales en Pérez Zeledón y Quepos

Dos accidentes de tránsito ocurridos la noche del sábado dejaron dos personas fallecidas en Pérez Zeledón y Quepos, luego de que chocaran contra vehículos tipo pick-up.

El primer accidente se reportó a las 6:35 p. m. en Cajón de Pérez Zeledón, San José, donde se produjo una colisión entre un pick-up y una motocicleta.

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja . Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al sitio, el motociclista fue declarado sin signos vitales.

La Cruz Roja atendió ambos accidentes de Tránsito en Quepos y Pérez Zeledón Foto: Cruz Roja Costarricense

Tres minutos después, a las 6:38 p. m., se reportó otro accidente en Quepos, Puntarenas.

En ese lugar, un vehículo tipo pick-up chocó contra una bicicleta. Los cruzrojistas también movilizaron una unidad de soporte básico, pero la persona que viajaba en la bicicleta fue declarada sin signos vitales en el sitio.

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Ambos casos ocurrieron con apenas tres minutos de diferencia y dejaron dos víctimas mortales. De momento, no han trascendido las identidades de las personas fallecidas ni las circunstancias en las que ocurrieron las colisiones.