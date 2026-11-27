Dos hombres resultaron apuñalados en hechos ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en Alajuelita y La Carpio, en San José.

El primer caso se registró pasadas las 9 p. m. del jueves en El Llano de San Antonio de Alajuelita. El herido es un hombre de apellido Romero, de 38 años, quien se encontraba en vía pública cuando, aparentemente, tuvo una discusión con otras dos personas.

En determinado momento, uno de los sujetos sacó un puñal y lo hirió en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el tórax. La víctima fue trasladada a un centro médico.

Los sospechosos son dos hermanos de apellido Ñurinda, de 18 y 20 años, quienes fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública.

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Una discusión terminó con un hombre herido en el tórax, mientras que otro fue atacado sin mediar palabra. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

El segundo ataque ocurrió cerca de la 1 a. m. de este viernes, en La Carpio, en La Uruca. En este caso, la víctima fue un joven de apellido Zambrana, de 18 años.

Según la información judicial, el muchacho estaba en la calle con otras personas cuando pasaron varios sujetos y, sin mediar palabra, uno de ellos empuñó un arma blanca y lo atacó en varias ocasiones en el abdomen y el brazo izquierdo.

Zambrana fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Por este segundo caso, de momento, no se reportan personas detenidas.

Los dos hechos fueron atendidos por agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, quienes realizaron las diligencias correspondientes.