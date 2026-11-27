El hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda mantiene a las autoridades judiciales investigando en Tres Equis de Turrialba, en Cartago.

El reporte fue recibido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cerca de las 12:30 p. m. de este viernes 27 de noviembre. Los agentes se desplazaron hasta el inmueble para atender la situación.

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El hallazgo ocurrió dentro de una vivienda en Tres Equis. Foto: Archivo/con fines ilustrativos

De momento, las autoridades trabajan para determinar la identidad de las personas fallecidas y las circunstancias en las que ocurrieron sus muertes.

Por ahora, se desconoce cuánto tiempo llevaban los cuerpos dentro de la vivienda y si el caso corresponde a un doble homicidio. Estos detalles deberán ser esclarecidos mediante las diligencias judiciales y los análisis forenses.

Este hallazgo se registra en medio de un año violento para el país. Costa Rica contabiliza 765 homicidios en los primeros 11 meses del 2026, según el dato suministrado.