El famoso criador de caballos de apellidos Barrantes Villalobos, conocido como Caballos, y quien sería extraditado a Estados Unidos, en apariencia habría recibido un lujoso regalo de parte de altos mandos del Cartel de Sinaloa, organización criminal con la que supuestamente mantenía vínculos.

Se trata de un lujoso carro de la marca Jeep, el cual fue modificado con blindaje y que supuestos cabecillas de ese grupo le habrían entregado a Barrantes en un viaje que este realizó a México.

Ante una consulta hecha por La Teja, Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó que, en efecto, manejan información del supuesto obsequio que habría recibido Barrantes.

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Al parecer, Caballos gozaba de la confianza de altos mandos del Cartel de Sinaloa. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Incluso mencionó que ese Jeep es uno de los vehículos de alta gama que se buscan decomisar en el allanamiento realizado en la lujosa propiedad de Caballos, ubicada en Grecia, este viernes. Otro de los automotores que destacan entre la colección de Barrantes es un Ford Camaro de color amarillo.

“Estamos localizando varios vehículos de lujo, ya vamos a hacer la contabilidad. Son vehículos de muy alta gama, incluso un vehículo blindado.

“También vamos a proceder con el decomiso de los animales para ponerlos a disposición del ICD; el decomiso de los vehículos, de esta propiedad, y tenemos también un trabajo que estamos haciendo en Guanacaste para ubicar una importante cantidad de ganado perteneciente a esta estructura criminal”, explicó Soto.

El carro blanco que se ve al fondo es el Jeep blindado que Caballos habría recibido como regalo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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Según la investigación, la cual inició hace aproximadamente dos años, Barrantes, en apariencia, lideraba una organización criminal que colaboraba con el Cartel de Sinaloa para mover cocaína desde el sur del continente hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, según el director del OIJ, Caballos no era un simple peón; más bien existía un nivel de confianza entre él y los altos mandos del Cartel de Sinaloa.

“De acuerdo con esta investigación, que ya tiene bastante tiempo, hemos logrado determinar que esta persona tenía un alto perfil y una relación cercana con cabecillas importantes del Cartel de Sinaloa, lo que le permitía tener todos estos vínculos cercanos”, explicó.