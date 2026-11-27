El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tuvo que acelerar la captura del famoso criador de caballos que sería extraditado a Estados Unidos por un motivo preocupante, que incluso podía haberse traído abajo la investigación que inició hace dos años.

Así lo reveló Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que Barrantes Villalobos, alias Caballos, fue detenido la tarde de este jueves en San Luis de Grecia, en Alajuela, para evitar que pudiera abandonar el país.

“Tomamos la decisión de detener a este cabecilla en este momento, más allá de la estructura —la cual vamos a seguir trabajando—, porque había algún riesgo de que se fuera del país y que fuera difícil localizarlo posteriormente; entonces, en conjunto con la Fiscalía y la DEA, decidimos detenerlo para extraditarlo por tráfico internacional de drogas, pues lo están requiriendo los tribunales federales de Texas para lo correspondiente”, explicó Soto.

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El OIJ detuvo a alias Caballo la tarde del jueves en San Luis de Grecia. (Fiscalía/Alias Caballos fue detenido este jueves.)

Las autoridades nacionales tenían este tema muy en mente debido a que, según la investigación, Barrantes registraba una importante cantidad de viajes a México y, en apariencia, a Colombia, por lo que le resultaba sumamente fácil salir de Costa Rica en cualquier momento.

Por este motivo y a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades nacionales decidieron capturarlo este jueves, cuando manejaba un lujoso pick up por San Luis de Grecia.

De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, alias Caballos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

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Este viernes el OIJ allanó la lujosa propiedad de Barrantes. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense”, indicó la Fiscalía.

Por su parte, Soto explicó que Barrantes es vinculado con el Cartel de Sinaloa, ya que, en apariencia, habría liderado un grupo criminal que colaboraba con dicha organización mexicana para mover cargamentos de cocaína desde el sur del continente hasta Estados Unidos.

“Esta investigación tiene que ver con tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales. Básicamente la coordinación era con estructuras mexicanas para el traslado de droga desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica para el almacenaje y posteriormente el reenvío hacia Guatemala y México; tiene que ver directamente con el Cartel de Sinaloa, de acuerdo con los contactos y coordinaciones que hemos hecho”.