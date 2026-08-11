Dos casas quedaron reducidas a cenizas tras incendio en Chacarita de Puntarenas

Dos casas fueron consumidas por un incendio la tarde de este lunes en el proyecto San Fe en Chacarita de Puntarenas.

La emergencia fue reportada cuando vecinos alertaron a los bomberos sobre un incendio en una vivienda.

Dos familias se quedaron sin sus casas en Puntarenas (Bomberos/Cortesía)

Roberto Braga, de la Estación de Bomberos de El Roble, explicó que a su llegada encontraron dos casas con un área aproximada de 200 metros cuadrados, construidas de madera y zinc, totalmente consumidas por el fuego.

Los bomberos trabajaron en el control de las llamas y en la protección de las viviendas cercanas para evitar que el fuego se propagara.

Incendio consume dos casas en Chacarita de Puntarenas

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En la atención participaron 15 bomberos, dos unidades extintoras, un tanquero y una unidad con personal paramédico de las estaciones de El Roble y Naval.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar.