Dos días más de lluvias: onda tropical #34 llegará este jueves y esto pasará después

Las lluvias continuarán este miércoles en diferentes sectores de Costa Rica y las condiciones permanecerán inestables durante los próximos días, debido a la llegada de la onda tropical #34, prevista para este jueves, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno atravesará el país durante el jueves y favorecerá la presencia de precipitaciones en diferentes regiones. Por ello, las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre las condiciones que se presenten durante ese día.

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Costa Rica tendrá dos días más de lluvias, mientras este miércoles continúan las precipitaciones y la onda tropical #34 llegará al país este jueves. Foto: Ilustrativa

Sin embargo, el panorama comenzaría a cambiar hacia el fin de semana, cuando se espera una disminución de las lluvias en varias zonas del territorio nacional.

El IMN también analiza un periodo más amplio, comprendido entre el 24 de agosto y el 20 de septiembre, durante el cual se prevé un patrón deficitario de precipitación en el Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental (GLU).

A partir de los primeros días de setiembre y hasta el 20 de ese mes, el IMN prevé condiciones secas en todo el Pacífico, el Valle Central y la zona norte occidental.

De esta manera, Costa Rica todavía tendrá varios días con presencia de lluvias, especialmente este miércoles y jueves por el paso de la onda tropical #34, pero posteriormente se espera un cambio hacia condiciones más secas en buena parte del país.