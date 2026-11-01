Sucesos

Dos hombres aparecen asesinados a balazos dentro de un carro en Cartago

Hecho ocurrió a la 1:16 a.m. en el distrito de Tejar; socorristas confirmaron ambos fallecimientos en el lugar

Por Silvia Coto

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Un doble homicidio se reportó durante la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Cartago, luego de que dos hombres fueron encontrados fallecidos dentro de un vehículo.

El violento hecho ocurrió a la 1:16 a. m. en Santa Gertrudis de El Guarco, en el distrito de Tejar.

Según la información de los cuerpos de emergencia, los dos hombres presentaban múltiples impactos de bala y, cuando los socorristas llegaron al sitio, ambos fueron declarados sin signos vitales.

El OIJ trasladó los dos cuerpos a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

Los primeros reportes indican que el vehículo en el que se encontraban tenía múltiples impactos.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la Morgue Judicial.

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De momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.