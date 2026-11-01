Dos hombres aparecen asesinados a balazos dentro de un carro en Cartago

Un doble homicidio se reportó durante la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Cartago, luego de que dos hombres fueron encontrados fallecidos dentro de un vehículo.

El violento hecho ocurrió a la 1:16 a. m. en Santa Gertrudis de El Guarco, en el distrito de Tejar.

Según la información de los cuerpos de emergencia, los dos hombres presentaban múltiples impactos de bala y, cuando los socorristas llegaron al sitio, ambos fueron declarados sin signos vitales.

El OIJ trasladó los dos cuerpos a la Medicatura Forense (Silvia Coto)

Los primeros reportes indican que el vehículo en el que se encontraban tenía múltiples impactos.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron a la Morgue Judicial.

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De momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.