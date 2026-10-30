Empresario estadounidense fue asesinado en Costa Rica y a raíz de esto ocurrió una situación que nadie esperaba

Una inesperada situación ha causado sorpresa en torno al homicidio del empresario estadounidense Marc Fleming, de 72 años, quien murió, en apariencia, a manos de una supuesta dama de compañía que lo habría golpeado en la cabeza con el vaso de una licuadora.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fleming fue asesinado dentro de su lujoso apartamento, en Playas del Coco, Guanacaste, el pasado 27 de setiembre. Pese a que ya transcurrió más de un mes desde el crimen, su cuerpo todavía permanece en la morgue judicial.

Así lo confirmó la Policía Judicial a La Teja, al indicar que, hasta este viernes, ningún familiar o allegado de Fleming se había presentado para realizar los trámites correspondientes y retirar su cuerpo.

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A má de un mes del crimen, el cuerpo de Fleming sigue en la morgue judicial. (Redes social/Foto: tomada de redes sociales)

Esta situación llama la atención dado que el estadounidense era un empresario retirado que contaba con un gran patrimonio económico derivado de su trabajo como vicepresidente de una importante empresa comercializadora de metales en Los Ángeles, California.

El crimen de Fleming fue dado a conocer por varios medios internacionales, la gran mayoría de los Estados Unidos, por lo que se presume de que sus familiares ya estarían enterados de lo sucedido, por lo que es extraño que su cuerpo siga en la morgue.

Importante audiencia

En cuanto a la sospechosa, una joven apellidado Ortiz, de 22 años, y conocida mediáticamente como la “Asesina del bikini”, trascendió que este viernes enfrentará una importante audiencia.

La mujer será presentada ante el Juzgado Penal de Liberia para que se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra, en la cual el Ministerio Público estaría solicitando prisión preventiva.

Ortiz fue detenida el pasado martes en San Felipe de Alajuelita. (Cortesía/Foto: cortesía OIJ)

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Ortiz fue detenida por el OIJ la tarde del pasado martes en San Felipe de Alajuelita, cuando agentes judiciales la detuvieron tras salir de la casa en la que se escondía.

La captura se dio aproximadamente dos semanas después de que la Policía Judicial la tratara de detener en su casa en San Miguel de Desamparados.

Según las autoridades, Fleming y la mujer se habrían conocido por medios de digitales, por lo que el hombre la llevó a su apartamento, donde ocurrió el crimen.

Al extranjero le robaron tres relojes marca Rolex, valorados en más de ¢10 millones cada uno, y tarjetas bancarias.