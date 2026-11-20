La fuga que, en apariencia, mantenían dos hombres sospechosos de dos homicidios en Quepos y Parrita acabó esta semana.

Agentes del OIJ de esta localidad detuvieron a ambos sujetos este jueves.

Se trata de un sujeto de apellido Madrigal, de 27 años, quien era buscado desde el 12 de noviembre pasado, luego de que, en apariencia, participara en el homicidio de un hombre de apellido Torres, de 47 años.

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Un sujeto de apellido Madrigal, de 27 años, era buscado desde el pasado 12 de noviembre, luego de que, en apariencia, participara en el homicidio de un hombre de apellido Torres, de 47 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El crimen ocurrió durante la madrugada de ese día en el centro de Quepos, donde la víctima habría sido asesinada a golpes.

Por este caso, las autoridades ya habían detenido a otros dos hombres, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público.

Madrigal logró permanecer en fuga, pero tras un trabajo de seguimiento realizado por el OIJ de Quepos, con apoyo de oficiales de la Fuerza Pública de Garabito, lo detuvieron.

La segunda captura se dio a las 3:10 p. m. de este jueves en playa Bandera de Parrita. Se trata de un hombre de apellido Gamboa, de 25 años, quien también era buscado por un caso de homicidio.

Un sujeto de apellido Gamboa, de 25 años, era buscado por un caso de homicidio desde el 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Según la investigación, el sospechoso habría participado junto con otro hombre en el asesinato de un joven de apellido Valverde, de 24 años, ocurrido el 19 de enero del 2025 en barrio Redormadores de Parrita.

En febrero de ese mismo año, el OIJ realizó allanamientos en las viviendas de los sospechosos; sin embargo, Gamboa consiguió escapar y desde entonces permanecía en fuga.

Ambos hombres quedaron a las órdenes de la Fiscalía local, que determinará su situación jurídica.