La violencia volvió a golpear Alajuelita durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre, cuando dos hombres resultaron heridos de bala en la entrada del residencial Shikabá.

El ataque fue reportado a las 12:05 a. m., cuando las víctimas, identificadas con los apellidos Corrales, de 19 años, y Rivera, de 52 años, se encontraban en vía pública, en las afueras del residencial, junto con otras personas.

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron por el lugar y dispararon en varias ocasiones contra el grupo, impactando a ambos hombres.

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Dos sujetos en motocicleta llegaron hasta las afueras del residencial y dispararon contra un grupo de personas. Foto: Ilustrativa (msp/cortesía)

Corrales sufrió una herida en el tobillo derecho, mientras que Rivera resultó con una laceración en el lado izquierdo de la cabeza.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon en la motocicleta, mientras que los heridos fueron trasladados al hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena, donde realizaron la inspección correspondiente y recolectaron varios casquillos.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan determinar quiénes fueron los responsables de disparar contra los dos hombres.