Un hombre de apellido Marín, de 63 años, tenía previsto abordar un avión con destino a Madrid, España. Sin embargo, en lugar de subir a la aeronave, terminó detenido y encerrado en una celda.

Esto se debe a que el sujeto fue sorprendido con una carga ilegal dentro del equipaje que llevaba.

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Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, indicando que Marín transportaba seis kilos de cocaína, los cuales pretendía sacar del país en el avión.

El sujeto llevaba seis kilos de cocaína en su equipaje. (MSP/El sujeto llevaba seis kilos de cocaína en su equipaje.)

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en la provincia de Alajuela.

“Al realizarle una inspección a su equipaje, fueron ubicados en bolsas negras seis paquetes con cocaína con un peso aproximado a un kilo cada uno, así como 800 euros, 200 dólares y cinco mil colones”, detalló Seguridad.

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Marín fue remitido ante el Ministerio Público y enfrentará una causa por el delito de tráfico internacional de drogas.

“Este es el segundo decomiso de estupefacientes en esta terminal aérea en tan solo cuatro días, ya que el pasado viernes fue aprehendido un hombre de nacionalidad nigeriana y naturalizado costarricense que llevaba dentro de su estómago 75 óvulos que contenían cocaína”.