Desde la Catedral de Cartago hasta el Cementerio General, cientos de personas acompañaron al periodista Camilo Rodríguez en su último recorrido.
Hubo lágrimas, aplausos, banderas, globos y una serenata para decirle adiós.
El cariño que Camilo Rodríguez se ganó en vida quedó retratado en cada momento de su despedida.
La Catedral de Cartago se llenó de familiares, amigos y personas que, aunque no lo conocieron personalmente, quisieron estar presentes para acompañar a sus seres queridos. A la entrada y a la salida del templo se escucharon gritos de justicia y de dolor ante el asesinato del comunicador.
Algunos vecinos salieron a las calles para ver la caravana. Una serenata lo acompañó hasta su última morada, en una jornada en la que las muestras de cariño se mezclaron con el dolor y el reclamo de justicia por su asesinato.