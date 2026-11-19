Desde la Catedral de Cartago hasta el Cementerio General, cientos de personas acompañaron al periodista Camilo Rodríguez en su último recorrido.

Funeral Camilo Rodríguez, muchas personas que solo lo conocían por sus denuncias y videos llegaron a despedirlo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Camilo Rodríguez fue despedido en el cementerio de Cartago. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Muchas personas llegaron para apoyar a su familia. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Durante el Funeral de Camilo Rodríguez se ondearon muchas banderitas de Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Los gritos de justicia no se hicieron esperar. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Durante la misa se hizo un llamado a nunca olvidar a Camilo Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Funeral Camilo Rodríguez. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

La catedral se hizo pequeñita para tanta gente. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Los familiares de Camilo estaban devastados. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

En las afueras muchas personas esperaron la salida de la misa. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Funeral Camilo Rodríguez. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

La familia agradeció tanto cariño. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Hubo lágrimas, aplausos, banderas, globos y una serenata para decirle adiós.

Funeral del comunicador Camilo Rodríguez. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

El cariño que Camilo Rodríguez se ganó en vida quedó retratado en cada momento de su despedida.

Personas de todas partes del país llegaron al funeral. Foto: Silvia Coto. (Foto: Silvia Coto. /Foto: Silvia Coto.)

La Catedral de Cartago se llenó de familiares, amigos y personas que, aunque no lo conocieron personalmente, quisieron estar presentes para acompañar a sus seres queridos. A la entrada y a la salida del templo se escucharon gritos de justicia y de dolor ante el asesinato del comunicador.

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Algunos vecinos salieron a las calles para ver la caravana. Una serenata lo acompañó hasta su última morada, en una jornada en la que las muestras de cariño se mezclaron con el dolor y el reclamo de justicia por su asesinato.