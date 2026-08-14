Dos hombres murieron violentamente a balazos en Guanacaste con solo un minuto de diferencia

Dos hechos violentos ocurridos en distintos puntos de Guanacaste fueron reportados a la Cruz Roja con apenas un minuto de diferencia la noche de este jueves 13 de agosto.

En ambos casos, las víctimas fueron hombres adultos y murieron en el sitio tras recibir impactos de bala.

El primer reporte ingresó a las 8:11 p. m. en Peñas Blancas de La Cruz.

De acuerdo con la Cruz Roja, se trató de un hombre adulto que presentaba una herida provocada por arma de fuego en la cabeza. Los socorristas llegaron al sitio, lo atendieron y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Dos hombres murieron baleados la noche de este jueves en distintos puntos de Guanacaste, en hechos que fueron reportados a la Cruz Roja con apenas un minuto de diferencia. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

En ese mismo hecho, los cuerpos de emergencia trasladaron a otro hombre adulto en condición urgente hasta la clínica de La Cruz.

Cuando los cuerpos de emergencia todavía atendían esa situación, un segundo reporte ingresó apenas un minuto después.

A las 8:12 p. m., la Cruz Roja recibió la alerta por otro hombre herido con arma de fuego, esta vez en Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste.

La víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y el abdomen, luego de revisarla confirmaron que se encontraba sin signos vitales en el lugar.

Los dos hechos ocurrieron en diferentes cantones de Guanacaste y, hasta el momento, no se ha establecido si existe alguna relación entre ambos.

Las circunstancias en las que ocurrieron los ataques y la identidad de las víctimas no han trascendido.