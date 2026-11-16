Dos hombres trataron de escapar, pero terminaron baleados en la espalda en Sarapiquí

Dos hombres resultaron heridos de gravedad (Cruz Roja)

Dos hombres resultaron heridos de gravedad tras un ataque a balazos ocurrido la noche del domingo, en Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 10:25 p.m. Los socorristas encontraron a los dos pacientes con heridas de bala en la espalda.

LEA MÁS: Comunidad de Orosi está de luto por la muerte de querido vecino atropellado

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados en condición crítica a la clínica de Puerto Viejo.

Al parecer, ellos trataron de correr para refugiarse, pero siempre fueron impactados.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque.