Sucesos

Dos hombres trataron de escapar, pero terminaron baleados en la espalda en Sarapiquí

Víctimas recibieron disparos en la espalda cuando intentaban escapar

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Cuatro hombres resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado en condición crítica la Hospital San Juan de Dios. Los otros tres fueron movilizados a la Clínica Marcial Fallas, dos urgentes y uno estable. (Foto: Cruz Roja)
Dos hombres resultaron heridos de gravedad (Cruz Roja)

Dos hombres resultaron heridos de gravedad tras un ataque a balazos ocurrido la noche del domingo, en Puerto Viejo de Sarapiquí, en Heredia.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja a las 10:25 p.m. Los socorristas encontraron a los dos pacientes con heridas de bala en la espalda.

LEA MÁS: Comunidad de Orosi está de luto por la muerte de querido vecino atropellado

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados en condición crítica a la clínica de Puerto Viejo.

Al parecer, ellos trataron de correr para refugiarse, pero siempre fueron impactados.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque a balazos en Puerto Viejo de Sarapiquíheridos de gravedadHerediaCruz Roja
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.