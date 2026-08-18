Dos hombres viajaban en una bicimoto cuando ocurrió una tragedia en Cartago

Un hombre de apellido Zúñiga, de 43 años, murió la noche de este lunes luego de que la bicimoto en la que viajaba chocó contra un automóvil en Cartago.

El accidente ocurrió pasadas las 11 p. m. en Tejar de El Guarco, sobre la ruta 2, Interamericana Sur, aproximadamente 200 metros al sur de El Quijongo.

De acuerdo con la información preliminar, Zúñiga viajaba en la bicimoto junto con un hombre de apellido Vega, de 42 años, cuando, por razones que aún no están claras, se produjo la colisión contra un vehículo.

Como consecuencia del impacto, Zúñiga quedó sin vida en el sitio, mientras que Vega resultó herido y fue trasladado al Hospital Max Peralta, en Cartago.

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Un hombre de apellido Zúñiga, de 43 años, murió luego de que la bicimoto en la que viajaba junto a otro hombre chocara contra un automóvil en Tejar de El Guarco, Cartago. Foto: Ilustrativa (Foto: Archivo)

En el automóvil viajaban el conductor y una mujer de apellido Zúñiga, de 31 años, quien también resultó herida y fue llevada al Hospital Max Peralta.

Al conductor del vehículo se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

Agentes del OIJ de Cartago se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo del fallecido que fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales, que buscan determinar las circunstancias que provocaron la colisión y establecer cómo ocurrió el accidente.