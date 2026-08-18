Pistoleros dispararon 48 veces contra conductor de plataforma y joven en Cartago

Cuarenta y ocho casquillos de bala quedaron en la escena del crimen, donde la madrugada de este martes fueron asesinados un conductor de plataformas de apellido Solano, de 44 años, y Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años, en Cartago.

El ataque ocurrió cerca de las 4:30 a. m. en Lotes Fecosa, en El Carmen de Cartago cuando, de acuerdo con la información proporcionada por el OIJ, Solano se encontraba realizando un transporte privado.

“Solano estaba realizando un transporte privado mediante plataforma en el momento que sucedieron los hechos”, indicaron las autoridades judiciales.

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Según la versión preliminar, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban dentro del vehículo.

8 casquillos quedaron en la escena donde la madrugada de este martes asesinaron al conductor de plataformas de apellido Solano, de 44 años, y a Yuridia Ramírez Pereira. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

La cantidad de casquillos localizados en el sitio evidencia el increíble número de disparos realizados durante el ataque, en el que murieron Solano y Ramírez.

Las autoridades mantienen como hipótesis preliminar que Yuridia sería el objetivo de la agresión, mientras que Solano habría sido una víctima inocente que se encontraba realizando el servicio de transporte.

El conductor era vecino de Quircot de Cartago y padre de una joven de 21 años.

Los agentes judiciales continúan con la investigación para identificar a los responsables del ataque y determinar con precisión el móvil del doble homicidio.