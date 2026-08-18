Esto fue lo que mamá de muchacha asesinada junto a conductor de app dijo a policías

Nuevos detalles siguen surgiendo en torno al caso de la joven de 18 años y el conductor de una aplicación de transporte que fueron acribillados dentro de un carro la madrugada de este martes en Cartago.

Un informe policial al que La Teja tuvo acceso revela nuevos elementos relacionados con este caso, como, por ejemplo, lo que la mamá de la muchacha les dijo a los policías poco después de que ocurrió el crimen.

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Las autoridades identificaron a la muchacha fallecida como Yuridia Ramírez Pereira, de 18 años; mientras que el conductor es un hombre apellidado Solano, de 44 años.

Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía. (Cortesía/Yuridia era madre de una chiquita que cumplió 3 años el pasado mes de julio. Foto cortesía.)

De forma preliminar, se maneja la versión de que el ataque iba dirigido hacia la joven, quien era madre de una niña de tres años; por lo que Solano sería una víctima colateral.

En cuanto al reporte confeccionado por los uniformados que atendieron el caso, este indica que la madre de Yuridia conversó brevemente con los policías tras el mortal ataque.

“Según indica la madre de la occisa, recibe una llamada, sale al uber, avanza 25 metros y le realizan los disparos. El conductor, en apariencia, de plataforma digitales se mantiene indocumentado”, detalla el informe.

Los gatilleros desataron una lluvia de disparos contra el carro en el que viajaban los ahora fallecidos. Foto Noticias y Denuncias Costa Rica. (Redes/Los gatilleros desataron una lluvia de disparos contra el carro en el que viajaban los ahora fallecidos. Foto Noticias y Denuncias Costa Rica.)

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Los uniformados también reportaron que en la escena del doble homicidio encontraron múltiples casquillos calibres 9 milímetros y 5.56 milímetros, lo que confirma que el ataque fue cometido por varias personas.

Tras darse a conocer el doble homicidio, circuló una versión que señalaba que la muchacha regresaba de trabajar en San José, pero la declaración de su mamá más bien da a entender que ella iba saliendo de su vivienda hacia algún sitio.