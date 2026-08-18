Sucesos

Sicarios persiguieron a hombre hasta una casa para ejecutarlo a balazos

Una mujer que se encontraba con el ahora fallecido también resultó herida

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Por Adrián Galeano Calvo

En un intento desesperado por salvar su vida, un hombre corrió hasta el interior de una casa, sin embargo, los sicarios que lo perseguían lograron alcanzarlo y arrebatarle la vida.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido en los últimos minutos de la noche de este lunes en Hatillo 8.

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La víctima mortal de ese crimen fue un hombre apellidado Oconitrillo, de 27 años, quien murió a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la cabeza, el pecho, la espalda y las piernas.

En ese mismo hecho una nicaragüense apellidada Jarquín también resultó herida, pues recibió varios disparos en los glúteos, por lo que tuvo que ser llevada a un centro médico.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El hombre corrió hasta el interior de una casa para tratar de salvar a su vida. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Según la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, el ataque ocurrió cuando la pareja se encontraba sentada en unas gradas frente a una vivienda.

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“En apariencia, llegaron cuatro sujetos en dos motocicletas y es ahí cuando estos, supuestamente, disparan contra el hombre en múltiples ocasiones.

“El ofendido salió corriendo, ingresó a una vivienda y en apariencia los sujetos lo siguieron y le disparan en múltiples ocasiones dentro de la casa, quedando fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

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Los investigadores que atendieron el caso informaron que recolectaron 35 casquillos detonados en la escena.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen, pero por cómo se dieron los hechos todo apunta a un ajuste de cuentas.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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