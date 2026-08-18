Sucesos

Balacera en Hatillo 8 deja un hombre fallecido y una mujer en condición crítica

El crimen ocurrió la noche de este lunes

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Por Adrián Galeano Calvo

La violencia sigue cobrando vidas en nuestro país, una de las víctimas más recientes fue un hombre que murió a consecuencia de una balacera.

En ese mismo hecho, una mujer también resultó herida y fue trasladada en condición crítica a un centro médico.

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La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:58 p.m. de este lunes en el sector de Hatillo 8, en San José.

Según la Benemérita, el comité que atiende esa zona fue alertado sobre una balacera con personas heridas, por lo que despacharon dos ambulancias de soporte avanzado y personal paramédico a la escena.

El mortal ataque ocurrió en Hatillo 8. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

“Se atienden dos pacientes, una mujer adulta con impactos de bala en extremidades inferiores (piernas), la cual es traslada en condición urgente hospital San Juan de Dios.

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“También se aborda a un hombre de 27 años que presentaba impactos de bala en el tórax, se confirma sin signos vitales en el lugar”, informó la Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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