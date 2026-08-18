Pareja es ejecutada a balazos dentro de carro en Cartago

La provincia de Cartago fue sacudida por un nuevo doble homicidio, en el cual una pareja fue ejecutada a balazos dentro de un carro.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el crimen ocurrió a eso de las 4:30 a.m. de este martes en El Carmen de Cartago, específicamente en la localidad de Lotes Fecosa.

La Benemérita informó que el comité local fue alertado sobre una balacera que dejó dos personas heridas, por lo que despacharon personal médico en dos ambulancias.

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A su llegada, los paramédicos se encontraron con un trágico escenario.

Según Cruz Roja, una de las víctimas es una muchacha de 18 años. Foto Archivo.

“Se atienden dos pacientes, una mujer de 18 años y un hombre adulto, ambos con múltiples impactos de bala, se confirman sin signos vitales en el lugar”, confirmó la Cruz Roja.

Según trascendió, la pareja falleció dentro de un carro negro en el que viajaban, el cual, en apariencia, era conducido por el ahora fallecido.

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En cuanto a cómo sucedieron los hechos, se presume que las víctimas habrían sido interceptadas por varios sujetos en otro vehículo.

Este es el segundo doble homicidio que ocurre en Cartago en menos de 12 horas, pues en horas de la noche de este lunes dos hombres fueron asesinados a balazos en Paraíso. Ambos también viajaban en un carro.