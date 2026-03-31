Dos mujeres sobreviven tras caer a un pozo profundo en Zarcero

Una emergencia movilizó a los cuerpos de socorro la tarde de este lunes en Zarcero de Alajuela, luego de que dos mujeres cayeran dentro de un pozo de aproximadamente siete metros de profundidad.

Los bomberos atendieron la emergencia. (alonso tenorio)

El suceso ocurrió en Palmira, de la plaza pueblo 600 metros al oeste y 200 al sur, en las cercanías de la casa de Los Carranza.

Según el reporte de los equipos de rescate, ambas mujeres se precipitaron dentro de un hueco tipo pozo, lo que obligó a una rápida intervención para su extracción.

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Tras ser rescatadas, una de las afectadas fue valorada, y ameritó ser llevada al hospital, mientras que la otra no requirió ser trasladada.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente no están claras.