Dos personas fueron privadas de libertad, aparentemente, para despojarlas de su carro

Dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública luego de que se dio una alerta sobre un carro en el que, aparentemente, viajaban varias personas privadas de libertad.

El incidente ocurrió en Turrúcares de Alajuela, donde los policías desplegaron un operativo que permitió interceptar el carro y detener a dos hombres.

Los sospechosos fueron identificados con los apellidos Alfaro y Herrera.

Según informó la Fuerza Pública, el primero cuenta con antecedentes por portación ilegal de arma, mientras que el segundo registra expediente por robo agravado y transporte de drogas.

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de privación de libertad para intentar robar un carro (Cortes/Cortesía)

Durante la intervención, los oficiales encontraron dentro del vehículo un arma tipo AR-15 no letal. Además, en un charral cercano localizaron otra arma de fuego.

Las personas que viajaban en el automotor manifestaron que presuntamente fueron abordadas por los dos hombres, quienes las habrían amenazado con las armas y obligado a ingresar al carro, aparentemente con la intención de robárselo.

Tras la detención, la Fuerza Pública coordinó con las autoridades judiciales para que se presentaran en el sitio y asumieran el procedimiento correspondiente.

Este es el segundo caso que se da de privación de libertad, ya que en La Sabana el pasado miércoles 4 de noviembre dos personas fueron rescatadas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Uno de los hombres de apellido Sing, de 35 años, estaba privado en una cafetería, mientras que un hombre de apellido Arrieta, de 58 años, lo tenía dentro de un carro.

Una llamada de alerta permitió rescatar a ambos sujetos y detener a dos hombres y a una mujer.