Dos personas mueren y 12 resultan heridas en accidentes de tránsito este lunes

Varias personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. (Suministrada por Andrés Garita, corresponsal GN)

Dos personas fallecieron entre la madrugada y la mañana de este lunes y 12 resultaron heridas en accidentes de tránsito ocurridos en Puntarenas, Siquirres y Guanacaste.

El accidente más reciente fue el vuelco de un bus en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas, que dejó 10 heridos, dos en condición delicada y una mujer embarazada que tenía fuertes golpes.

El accidente ocurrió a las 7:50 a. m., dos kilómetros antes del cruce de Santa Teresa.

En el bus viajaban unas 15 personas, los socorristas tuvieron que usar equipo para cortar latas y liberar a los heridos.

Según las autoridades, haberse orillado mucho pudo ser la causa por la que la unidad de servicio público se volcara hacia un alcantarillado.

En Tilarán un conductor murió al volcarse su carro. (Cortesía)

Doña Zeidy Elizondo fue una de las pasajeras que resultó con varios golpes, ella viajaba con su hermana Marcela y nos contaron que en cuestión de segundos se percataron de que sufrieron un accidente.

Ellas agarraron el bus a las 7 a. m. de la ruta de Santa Teresa - Cóbano, que es en el que siempre viajan.

“Gracias a Diosito estamos vivos y salvos, la gente culpa al chofer, pero no fue así, él no iba rápido, creemos que la calle estaba muy mojada, lo más importante es que estamos bien, eso sí, todas golpeadas, una, dos y tres veces le he dado gracias a Dios, a mi hermana la mandaron al hospital de Nicoya, a todos nos mandaron a centros médicos cercanos, la verdad no pude ver lo pasaba”, dijo la mujer.

Elizondo asegura que los pasajeros quedaron muy afectados por el susto y que el conductor también entró como en un ataque de nervios, pues estaba muy preocupado por todos. Aseguró que no sabe a qué centro de salud lo llevaron.

Los allegados de doña Zeidy estaban preocupados pues la vieron en una foto donde estaba acostada en el zacate mientras los socorristas atendían a los heridos.

Doña Zeidy Elizondo de short blanco aseguró que se siente muy adolorida.

Mortales

A las 4:07 a. m. ocurrió otro de los accidentes, un choque entre una bicimoto y una moto dejó un fallecido en Siquirres.

No ha trascendido la identidad del muerto. El otro conductor sufrió golpes de consideración y al cierre de edición de esta nota el OIJ tampoco tenía la identidad.

Además, en Tilarán de Guanacaste, un hombre falleció y una mujer resultó herida en un percance que ocurrió a la 1 a. m.

La víctima mortal fue identificada como Daniel Álvarez Brenes, conocido como Camay.

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del carro y volcó.

Los vecinos comentaron que el estruendo los sacó de sus camas. Cuando salieron a tratar de ayudar a los ocupantes del carro, estaban prensados.

Una de las lugareñas, de apellido Morales, aseguró que Álvarez era muy conocido en la comunidad, que era amante de los caballos y que en la mañana del domingo estuvo disfrutando de un tope que hubo en la comunidad, al parecer, al momento del accidente regresaba de la actividad con la hija de sus patrones, que fue la que resultó herida de gravedad.

Ella fue trasladada al hospital de la zona.