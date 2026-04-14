Sucesos

Dos personas sufren quemaduras tras enorme incendio en fábrica de tarimas en Sarapiquí

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia mientras las llamas consumían una estructura de gran tamaño

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Por Silvia Coto

Dos personas resultaron con quemaduras luego del enorme incendio que consumió una fábrica de tarimas, la tarde de este martes en Las Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

Según la Cruz Roja, ambos pacientes fueron trasladados en condición urgente a centros médicos tras sufrir lesiones por el fuego.

El coordinador operativo regional de Cruz Roja, Cristian Quesada, confirmó que, pese a la magnitud del incidente, no se reportan más personas afectadas. A ellos en un principio les alertaron de muchas personas quemadas por lo que despacharon cuatro unidades.

Este martes 14 de abril se registró un incendio industral en Las Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.
El viento y la cantidad de materiales provocó que el fuego se extendiera. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La emergencia ocurrió 150 metros al norte de la gasolinera de la zona, en una estructura de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, donde además se registraron explosiones debido a la presencia de cilindros de gas licuado de petróleo.

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Según el Cuerpo de Bomberos, la gran cantidad de material inflamable, como tarimas de madera y cartón, facilitó la rápida propagación de las llamas.

Este martes 14 de abril se registró un incendio industral en Las Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.
El incendio arrasó con la fábrica de tarimas. Fotos Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Incluso, una de las detonaciones de los cilindros, según Edgar Álvarez, jefe de la estación de Bomberos de Guápiles, provocó que láminas de la estructura salieran expulsadas, aumentando el peligro en el sitio.

“Aunque la bodega era abierta, el fuerte viento también afectó y provocó que se propagarán las llamas muy rápido”, dijo.

El incendio arrasó con la fábrica de Tarimas en Sarapiquí

En la atención del incidente participaron 11 unidades de Bomberos, con apoyo de equipos de Heredia y San José.

Las autoridades mantienen la escena en labores de escombreo y continúan con la investigación de las causas del siniestro.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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