Dos sospechosos del asesinato de dos primos en un bar salen libres con fuerte medida cautelar

Dos hombres de apellidos Serna Villamil y Herrera Sandí, sospechosos de participar en el homicidio de los primos Jorge Humberto Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón, están libres, pero tienen prohibido ingresar a Heredia.

Esta medida fue determinada por el Juzgado Penal de Heredia como parte de las medidas cautelares, ya que continúan vinculados al proceso penal. Además, deben firmar cada 15 días, tienen prohibición de perturbar a los testigos e impedimento de salida del país mientras avanza la causa.

La Fiscalía apeló estas medidas cautelares, pues solicita que se les imponga prisión preventiva.

Jorge Barboza y Carlos Barboza, primos asesinados dentro de un bar en Heredia.

Otros imputados en prisión

En el caso hay otras cinco personas que sí descuentan prisión preventiva, de apellidos Segura Gómez, Rodríguez Pastrán, Bravo Díaz, Rodríguez Rivera y Díaz Álvarez.

A Segura se le vence el plazo el 25 de febrero próximo y a los demás hasta el 3 de marzo; la Fiscalía puede pedir prórroga para extender la prisión mientras avanza el proceso.

Otro sospechoso de apellidos Palacios García cumple la medida de monitoreo electrónico.

Los primos fueron asesinados dentro del bar Dude’s, en Heredia, en un hecho que estremeció al país. Ambos permanecieron desaparecidos desde el 6 de febrero del 2025 y fueron hallados la madrugada del 12 de febrero. El OIJ encontró los cuerpos sepultados en una fosa.