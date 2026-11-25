Un video compartido en redes sociales se convirtió en un recuerdo especialmente doloroso de dos jóvenes que compartieron momentos de sus vidas en Sámara, Guanacaste.

En las imágenes aparecen Daniela Escobar Salas y Christopher Montes Gómez bailando juntos en un bar donde, según la información compartida, ambos eran compañeros de trabajo.

Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026. (Redes/Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026.)

La publicación fue acompañada por un mensaje en inglés que recuerda a los dos jóvenes como “dos almas hermosas que nos fueron arrebatadas demasiado pronto”.

“Hace más de dos años que Daniela desapareció. Christopher fue baleado y asesinado el sábado por la noche”, escribió la persona que compartió el recuerdo, quien también expresó su cariño y solidaridad con los familiares y amigos de ambos.

La historia de Daniela comenzó el 15 de octubre de 2024, cuando desapareció en Sámara. La joven, de 30 años y oriunda de Tilarán, fue vista por última vez después de salir de un bar. Desde entonces, su familia ha vivido con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con ella.

Daniela Escobar y Cristopher Montes fueron compañeros de trabajo

Durante la investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que la principal hipótesis era que Daniela había sufrido un accidente acuático cuando intentaba cruzar una zona cercana a la desembocadura del río Torito y el estero Mala Noche. Pese a las búsquedas realizadas, nunca fue localizada.

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Más de dos años después de la desaparición de Daniela, Christopher, conocido como “Chucky”, también fue protagonista de una tragedia en Guanacaste.

El joven, de 27 años, fue asesinado la noche del sábado 21 de noviembre en Sámara, Nicoya. Según información preliminar del OIJ, dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra tres hombres que se encontraban en el lugar.

Christopher recibió impactos de bala en la espalda y las piernas y murió en el sitio. Otros dos compañeros, de apellidos Calero y Zúñiga, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital La Anexión.

La madre de Christopher, Evelyn Gómez, manifestó que considera que su hijo pudo haber sido víctima de una confusión, pues según su versión, los atacantes aparentemente buscaban a otra persona. Esa posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades y el caso continúa bajo investigación.

Daniela Escobar Salas fue vista por última vez la noche del martes 15 de octubre del 2024 y desde entonces su paradero es incierto. Foto: Tomada de redes sociales

Christopher formaba parte de Sámara ADG, equipo que recientemente se había coronado campeón nacional de fútbol playa.

Tras su muerte, la agrupación anunció que no participará en la Americas Winners Cup Costa Rica 2026, pues considera que ahora su prioridad es acompañar a la familia del joven y apoyar a los dos compañeros heridos.