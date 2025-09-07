Drama en la playa: hombre de 32 años muere en accidente acuático

Un accidente acuático llenó de dolor a una familia pues acabó con la vida de un hombre la mañana de este domingo en Paquera de Puntarenas.

Un hombre falleció en playa Pochote. Foto: Cruz Roja, ilustrativa (Cruz Roja)

La Cruz Roja informó sobre un accidente acuático ocurrido en playa Pochote en el pacífico de nuestro país en el que lamentablemente no se pudo hacer nada para salvarle la vida a esta persona.

“Se trata de un hombre de 32 años aproximadamente que fue ubicado en la playa a la llegada de nuestro recurso, el mismo sin signos vitales”, dijo la Cruz Roja.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública, mientras que los agentes del OIJ llegan para realizar el levantamiento del cuerpo.