Hombres emboscaron a joven que viajaba en carro para cometer brutal asesinato

Un joven resultó herido mientras que otro salió librado en violento ataque

Por Silvia Coto

Un joven fue asesinado de 17 balazos luego de que varios hombres lo emboscaran en Pavas, otro hombre también resultó herido.

Un violento crimen en Pavas se encuentra en investigación. Foto: Rafael Pacheco, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó la mañana de este domingo que el homicidio ocurrió la noche del sábado en Finca San Juan, en Lomas del río en Pavas.

Según las primeras investigaciones, un joven de apellido Morán de 21 años y otro de apellido Calderón de 23 años y un tercero cuya identidad no fue revelada, son las personas que viajaban en un carro.

En un determinado momento, de la nada salieron varios hombres que emboscaron el carro y les dispararon en múltiples ocasiones contra el carro.

Los sospechosos se dieron a la fuga.

Cuando la Cruz Roja llegó al sitio, confirmó que uno de los hombres, Morán, ya estaba fallecido.

“Este masculino que les indiqué, el cual tenía aproximadamente 17 heridas por proyectil de arma de fuego, en zonas como el tórax, las piernas, el brazo izquierdo”, dijo la oficina de prensa del OIJ.

El joven de apellido Calderón fue trasladado al hospital México con múltiples heridas, mientras que la tercera persona resultó ilesa.

Las autoridades investigan el caso que aunque se trataría de un ajuste de cuentas, las causas se encuentran en investigación.

