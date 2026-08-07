Dron cargado de droga y chips cayó antes de llegar a La Reforma

Un dron cargado con droga y chips para teléfonos celulares fue interceptado este viernes 7 de agosto por oficiales de la Policía Penitenciaria cuando intentaba ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El aparato utilizado por organizaciones criminales fue detectado durante los operativos de vigilancia que mantienen los oficiales en los alrededores y el espacio aéreo de los centros penitenciarios sobre todo después de la captura de Diablo.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, se trataba de un dron DJI Mavic 2, de color gris, que transportaba varios paquetes con droga y cinco chips para telefonía celular.

La Policía Penitenciaria decomisó un drone con droga (Ministerio de Justicia/Cortesía)

Los oficiales decomisaron: un envoltorio con aparente marihuana, con un peso aproximado de 71,70 gramos, tres envoltorios con aparente cocaína, con un peso aproximado de 320,45 gramos.

Además, un envoltorio con aparente wax, con un peso aproximado de 76,15 gramos, cinco chips para teléfonos celulares.

Las autoridades penitenciarias han detectado en los últimos meses varios intentos de utilizar drones para lanzar objetos y drogas hacia diferentes centros penitenciarios.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de hombre que trató de escapar de sicarios y fue ejecutado en minisúper

Entre el 8 de mayo y el 7 de agosto, se registraron intentos de descarga mediante drones sobre los centros penitenciarios Luis Paulino Mora, Gerardo Rodríguez y la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, en Guápiles.

El CAI Jorge Arturo Montero Castro acumula ahora dos intentos de descarga aérea, mientras que la UAI Reinaldo Villalobos registra cinco intentos.

Justicia y Paz informó además que, durante esos 91 días, la Policía Penitenciaria ha decomisado 3.549 kilogramos de droga en diferentes operativos.