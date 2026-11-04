Sucesos

Dueño de hotel fue detenido por sospecha de un grave delito contra un menor de edad

Sospechoso habría invitado a niños al hotel prometiendo acceso a juegos electrónicos

Por Silvia Coto

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El dueño de un hotel en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, fue detenido por delito de abuso sexual contra una persona menor de edad.

Dueño de hotel fue detenido como sospechoso de abuso a menor de edad
Dueño de hotel fue detenido como sospechoso de abuso a menor de edad (cortesía/cortesía)

El hombre de 62 años, de apellido Mata, cayó durante un allanamiento realizado por agentes del OIJ.

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Según informaron las autoridades, la investigación comenzó en octubre de este año, luego de que recibieron una denuncia que señalaba que, en apariencia, el sospechoso se acercaba a menores de edad en sitios donde se realizaban encuentros deportivos, como plazas y parques.

Aparentemente, el hombre los invitaba a un hotel del que sería propietario, con el ofrecimiento de que utilizaran las instalaciones y los juegos electrónicos que había en el lugar.

Sin embargo, en uno de esos encuentros, presuntamente cometió un abuso sexual contra un menor de edad, situación que dio origen a la denuncia ante las autoridades judiciales.

A partir de ese momento, los investigadores realizaron varias diligencias que les permitieron identificar al sospechoso y detenerlo durante el allanamiento de este miércoles.

Durante el operativo, los agentes también decomisaron varios aparatos electrónicos y otros elementos que serán analizados como parte de la investigación.

Mata fue trasladado al Ministerio Público, donde las autoridades definirán su situación jurídica.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.