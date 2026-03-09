Dueño de reconocido hotel en San Carlos fue apuñalado dentro de su casa

Un empresario estadounidense fue herido la madrugada de este lunes tras ser atacado con cuchillo dentro de su propia vivienda en Muelle de San Carlos.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del incidente se recibió alrededor de las 4:26 a.m.

Según la versión que manejan los agentes a partir de testigos, aparentemente dos hombres ingresaron a la vivienda del hombre y lo habrían agredido con un arma blanca, provocándole una herida en el abdomen.

La víctima fue identificada con el apellido Hamilton, de 80 años de edad. Tras el ataque, el adulto mayor fue trasladado al Hospital de San Carlos en un vehículo particular para recibir atención.

El dueño del hotel fue llevado en un carro particular al hospital. (Edgar Chinchilla para LN )

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, en la vivienda del afectado no se reporta la sustracción de artículos, por lo que se investiga cuál habría sido el motivo del ataque.

El caso se encuentra ahora en manos de los agentes del OIJ de San Carlos, quienes realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los sospechosos involucrados en el hecho.