Sucesos

Dueño de reconocido hotel en San Carlos fue apuñalado dentro de su casa

El hombre fue trasladado a un centro médico en un vehículo particular

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un empresario estadounidense fue herido la madrugada de este lunes tras ser atacado con cuchillo dentro de su propia vivienda en Muelle de San Carlos.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del incidente se recibió alrededor de las 4:26 a.m.

Según la versión que manejan los agentes a partir de testigos, aparentemente dos hombres ingresaron a la vivienda del hombre y lo habrían agredido con un arma blanca, provocándole una herida en el abdomen.

La víctima fue identificada con el apellido Hamilton, de 80 años de edad. Tras el ataque, el adulto mayor fue trasladado al Hospital de San Carlos en un vehículo particular para recibir atención.

Fachada Hospital San Carlos.
El dueño del hotel fue llevado en un carro particular al hospital. (Edgar Chinchilla para LN )

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, en la vivienda del afectado no se reporta la sustracción de artículos, por lo que se investiga cuál habría sido el motivo del ataque.

LEA MÁS: Mujer asesinada por esposo, que se entregó al OIJ, era hermana de presentador de televisión

El caso se encuentra ahora en manos de los agentes del OIJ de San Carlos, quienes realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los sospechosos involucrados en el hecho.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Dueño hotelsan carlosagresiónherido con cuchillomuelle de san carlos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.