Dueño de restaurante que explotó: “Fueron cinco años de vida que se nos fueron en segundos”

Al momento del incendio había cincuenta clientes en el negocio, nadie resultó herido de gravedad. Foto: Cortesía.

Los esfuerzos que don Alexánder Núñez y su familia hicieron durante cinco años para construir el restaurante El Rancho de Cucho, en Turrialba, se desvanecieron en cuestión de segundos, por culpa de una violenta explosión y un incendio que destruyeron su local.

“Fueron cinco años de vida que se nos fueron a nosotros en cuestión de segundos”, dijo Núñez, a quien conocen de cariño como “Cucho”.

El incidente ocurrió el pasado domingo 17 de abril a las 2:13 de la tarde en Tres Equis de Turrialba, camino a Siquirres. Para ese momento el restaurante, construido hace cinco años, se encontraba lleno, por lo que fue un verdadero milagro que nadie resultara herido de gravedad.

“Aquí lo que pasó fue una bendición, porque fueron cinco segundos de vida lo que nos dio la explosión y las llamas, fue algo increíble, gracias a Dios no pasó a más, porque en ese momento había como cincuenta clientes más nosotros siete que estábamos trabajando.

“Solo una señora resultó afectada, pero ella esta bien, gracias a Dios, yo hablé con el hijo de ella y me dijo que lo que está es como aturdida de los oídos, pero de todo lo demás estaba bien”, dijo.

“Lo que aquí pasó fue un milagro, porque fueron cinco segundos de vida lo que tuvimos para que saliera todo mundo”, dijo Alexánder Núñez, dueño del restaurante.

El restaurante El Rancho de Cucho tenía cinco años de haber sido construido. Foto: Cortesía Alexánder Núñez.

El Cuerpo de Bomberos informó que el incidente se habría dado debido a la caída accidental de un cilindro de gas, el cual pegó sobre la tubería y la manguera, lo que provocó la explosión.

No quedó nada

Don Alexánder contó que perder por completo el negocito por el que tanto habían luchado fue un golpe muy duro para su familia y todos sus colaboradores, pues era el resultado de años de esfuerzo, sudor y lágrimas.

Las llamas arrasaron con todo. Foto: Cortesía Alexánder Núñez

“Yo esto lo empecé con una cadena que vendí en ¢84 mil. También le agradezco mucho a mi esposa y a mi hijo que me han apoyado cualquier cantidad, también a los colaboradores que han visto este negocito como si fuera de ellos.

“Lamentablemente no contábamos con un seguro, pero gracias a Dios la gente nos ha ayudado un montón, mi suegra nos prestó un sartén y mi madre me regaló una olla arrocera, porque como nosotros vivimos aquí cerquita y la casita de nosotros es muy pequeña, aquí (en el restaurante) desayunábamos, almorzábamos y pasábamos todo el día”, dijo don Alexánder.

“Al ser familiar nos costó un mundo construir todo esto, entonces para nosotros lo mismo era un domingo, un lunes o un martes porque siempre pasábamos aquí”, dijo Alexánder Núñez, dueño del restaurante.

La familia invirtió mucho en el negocito. Foto: Cortesía Alexánder Núñez.

Núñez dijo que la idea es levantar de nuevo el local; sin embargo, va a ser una tarea muy difícil, ya que no quedó ni una cuchara ni un vaso, las llamas arrasaron con todo.

Ayudas siguen llegando

En medio de esta tragedia, Cucho, su esposa Karla Zúñiga y su hijo Gustavo Núñez, han visto la bondad y el buen corazón de muchas personas, incluso de dueños de otros restaurantes de Cartago que se han acercado a tenderles la mano.

Núñez dijo que tratará de reconstruirlo a como era. Foto: Cortesía Alexánder Núñez.

“Gracias a Dios un montón de gente nos ha ayudado, incluso hay un restaurante de aquí de Pacayas que nos ha ayudado, también unos muchachos de Turrialba que tienen una sodita. Decir que la gente no me ha ayudado sería ofender a Dios”.

También dijo que el apoyo que ha recibido de sus amigos ha sido fundamental para no darse por vencido, pues lo han recargado moral y espiritualmente para salir adelante.

“Yo si una bendición tengo es que tengo muchos amigos y eso es lo que me ha ayudado a salir y a no renegar, porque la verdad es que yo le agradezco a Diosito, pero por lo que no pasó aquí, que nadie haya muerto”, mencionó Cucho.

Alexánder junto a su esposa Karla y la hija de ambos, Danna, de 2 añitos. Foto: Cortesía Alexánder Núñez.

Don Alexánder sabe que será muy difícil y que le tomará mucho tiempo volver a empezar, pero él mantiene la convicción de que lo logrará, pues así como Dios evitó que alguien muriera en la explosión, sabe que será Él quien lo ayudará en este proceso.

Si usted desea ayudar a don Alexánder y a su familia de alguna forma puede comunicarse con él al teléfono 8457-0740.