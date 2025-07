A mamá le mataron a hijo de 16 años que defendió a su abuelita: “Le pedía a Dios que fuera mentira”

Mery Mora Delgado sufre en carne propia el terror de la violencia que abunda en Costa Rica.

Desde hace dos años perdió la ilusión por vivir, cuando le mataron a su hijo menor, Carlos Manuel Jiménez Mora, de tan solo 16 años, quien fue atacado de varios balazos, al defender a su abuelita materna.

Mery y su familia son de escasos recursos; pese a las necesidades, conforman un hogar de bien, y se esfuerzan por conseguir el sustento diario, recolectando chatarra para luego venderla en el reciclaje.

Carlos Manuel Jiménez Mora, de 16 años, se convirtió en víctima de la maldad y aún no hay justicia por él. Foto: Mery Mora para La Teja (Mery Mora para La Teja/Mery Mora para La Teja)

La mamá no ha dejado de contar los días desde el sábado 6 de mayo del 2023, cuando ocurrió el ataque contra su hijo, en Bella Vista de El Roble, Puntarenas.

Durante estos dos años y dos meses, sigue esperando que se cumplan las leyes.

Ella no pide dinero, lo único que busca es justicia por su hijo menor, el jovencito que soñaba con terminar de estudiar y cumplir la mayoría de edad para conseguir un mejor trabajo que le permitiría cambiar el futuro.

“Recuerdo el día que murió como si fuera ayer. Cuando me llamaron y me dijeron que habían matado a mi hijo, no sé quién me llamó, solo lo que me dijo. Corrí como loca, le pedía a Dios que fuera mentira, pero cuando llegué al centro de Bella Vista, vi a los policías, que no me querían dejar pasar, pero una madre hace lo que sea por un hijo, hasta que lo pude ver”, recordó Mery.

Carlos Manuel Jiménez, fue asesinado en Bella Vista, de El Roble, Puntarenas. Foto: Ilustrativa (Fuerza Pública/Fuerza Pública)

Minutos antes de que mataran al muchacho, el joven estuvo en su cuarto. Cuando su abuelita llamó pidiendo que la fueran a topar porque llevaba mucho reciclaje, el joven no dudó en ir a ayudarle junto con su otro hermano.

“Los testigos lo que me cuentan es que mis dos hijos venían con mi mamá, y la persona que les disparó, los insultó, y los denigraba porque nosotros andamos reciclando. Mi mamá le dijo a esa persona que dejara de estar insultando, entonces el hombre se acercó a mi mamá y fue cuando mi hijo menor reaccionó y le dijo: ‘usted a mi abuela no le va a hacer nada’”, detalló la mamá.

Otro sujeto habría metido cizaña y, en apariencia, le dijo al sospechoso que se dieran a golpes. Carlos Manuel habría ganado la pelea y luego fue cuando hubo amenazas de muerte; sin embargo, no creyeron que fueran ciertas.

“Él (agresor) dijo: ‘los voy a matar’. Todos creyeron que eso se iba a quedar así, de boca solamente. Mi mamá estaba muy asustada y pidió un vaso con agua en un local. No habían pasado ni veinte minutos cuando regresaron y comenzaron a dispararles, matando a mi hijo menor. Mi otro hijo se salvó porque una de las balas le dio a un celular y otra le rozó el tobillo, si no tampoco lo tendría.

“Yo no sabía que el sospechoso pertenece a la banda de Los Guayacanes, nosotros ni sabíamos quiénes eran ellos, fue cuando el OIJ lo informó, que me enteré.

“Yo tengo que salir todos los días en la madrugada para reciclar, porque si no lo hago, no tengo que comer. Las autoridades me piden que no salga de mi casa, porque mi vida corre peligro, pero entonces ¿cómo me alimento?“, manifiesta esta mamá.

Un celular le salvó la vida al hermano de Carlos Manuel Jiménez Mora. Foto: Mery Mora para La Teja (Mery Mora para La Teja/Mery Mora para La Teja)

Mamá que le mataron hijo espera por justicia

Doña Mery asegura estar satisfecha con la investigación que efectuó el OIJ, que allanó dos casas en Bella Vista buscando evidencia; luego trascendió la captura de uno de los sospechosos; no obstante, aún no sabe nada del juicio por este cruel hecho.

“Lo único que pido es justicia. Cuando voy a la Corte a pedir información por la fecha del juicio, la secretaria que me atiende me trata mal y solo me dice: ‘usted vino la semana pasada’, cuando he dejado que los meses pasen para ver si tienen avances. Me tratan mal como si hubiese matado a mi hijo, cuando el dolor me lo causaron a mí”, exclama.

Carlos Manuel no tenía vicios, no le gustaban los problemas y era un muchacho muy leal y trabajador.

“Con nada estoy llorando al recordar a mi hijo, ya no tengo más que perder si me arrancaron la vida con matarlo”, dijo.

En la comunidad señalan que la familia es tranquila, no le conocían problemas y siempre los han visto recogiendo chatarra para sobrevivir. Ellos, en medio de su dolor, siguen esperando por una justicia cumplida que les devuelva un poco la paz en medio de tanta tristeza.