El calor que sofoca a Costa Rica tiene una explicación: estos son los factores que lo provocan

El calor y el bochorno que se han sentido durante estos días en diferentes puntos de Costa Rica tienen una explicación meteorológica.

El país atraviesa el característico periodo de canícula de la primera quincena de agosto, acompañado esta semana por una intrusión de polvo del Sahara que ha contribuido a secar la atmósfera.

Gabriela Chinchilla, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que durante la canícula los vientos alisios se aceleran, lo que provoca una disminución de las precipitaciones principalmente en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central.

Aunque, normalmente, durante este periodo suelen presentarse lluvias en sectores del Caribe y la Zona Norte, este año esas precipitaciones también se han reducido debido a condiciones atmosféricas más estables.

“Esta semana hemos tenido condiciones mucho más estables, en donde incluso las típicas lluvias de Limón y de la Zona Norte en periodos caniculares también se han reducido”, explicó Chinchilla.

A este escenario se suma la presencia de polvo del Sahara, cuya intrusión comenzó el fin de semana y se extendió hasta el territorio nacional durante los primeros días de esta semana.

Según la meteoróloga, esta masa de polvo ha contribuido a que la atmósfera se encuentre más seca y estable.

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El IMN explica la situación del por qué se percibe mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Garita alcanzó 34,5 °C

Las temperaturas más elevadas se han registrado principalmente en las zonas de menor altitud del Valle Central.

Una de las máximas más destacadas se presentó en La Garita, donde la estación Fabio Baudrit registró 34,5 °C.

En el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se alcanzaron 32,7 °C, mientras que en Santa Bárbara de Heredia el termómetro llegó a 31,6 °C.

En sectores ubicados a mayor altura, las temperaturas fueron menores. Por ejemplo, en Santa Lucía de Barva se registraron 27,8 °C, mientras que en Aranjuez, San José, se alcanzaron 27,9 °C.

En San Pedro de Montes de Oca la máxima fue de 27,5 °C, mientras que en la estación ubicada en el Instituto Tecnológico de Costa Rica se reportó 25,7 °C.

Estos registros muestran cómo la temperatura cambia de acuerdo con la altitud, pero también evidencian las condiciones cálidas que se han presentado durante estos días.

¿Por qué se siente tanto calor?

Chinchilla explicó que las condiciones actuales son producto de varios factores que están actuando al mismo tiempo.

Por un lado, los vientos alisios favorecen un ambiente más seco en el Pacífico y el Valle Central. A esto se suma el periodo canicular y la presencia de partículas de polvo del Sahara en las cercanías del país.

La combinación de estos elementos ha generado una atmósfera más seca y estable, con menos lluvias y temperaturas elevadas, especialmente en las zonas bajas.