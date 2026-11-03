El crudo testimonio de bartender: hubo dos fiestas en el bar con los cuerpos de los primos asesinados ¿Cómo los ocultaron?

Una nueva y escalofriante revelación salió a la luz durante el juicio por el homicidio de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, cuyos cuerpos fueron enterrados en el sótano del bar Dude’s, en Heredia.

Este martes, un hombre de apellido Brenes, quien trabajó como bartender en ese negocio, rindió su declaración como testigo y confirmó que, pocas horas después del doble homicidio, se realizaron dos fiestas en el bar que estuvieron completamente llenas.

Lo más macabro de esta situación es que ambos eventos se llevaron a cabo mientras los cuerpos de los primos permanecían escondidos dentro de los congeladores del establecimiento. Para ese momento, todavía no se había cavado la fosa en el sótano donde posteriormente fueron enterrados.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el doble homicidio de los primos ocurrió entre la noche del jueves 6 de febrero y la madrugada del viernes 7 de febrero del 2025, en el negocio ubicado en el centro de Heredia.

Llegó a trabajar como siempre

En su declaración, Brenes contó que para el momento de los hechos tenía cerca de un mes de trabajar como bartender y Dj en el mencionado bar, donde fue contratado por el dueño apellidado Segura, quien es uno de los principales sospechosos del crimen.

El bartender dio detalles a los jueces en el caso de los primos asesinados en el bar Dude's. (Adrian Galeano/Cortesía)

El bartender mencionó que él llegó a trabajar al bar con normalidad el viernes 7 de febrero del 2025, es decir, pocas horas después de ocurrido el crimen.

Según Brenes, a su llegada al negocio notó que el ambiente estaba tranquilo, pero sí percibió un olor muy extraño, que no supo describir.

Al preguntar de qué se trataba, dijo que los demás le respondieron que era el olor dejado por un extintor que se había activado, motivo por el que también realizaban labores de limpieza en el negocio.

En su testimonio, Brenes mencionó que tanto el viernes 7 de febrero como el sábado 8 de febrero del 2025 se realizaron dos eventos en el bar Dude’s, en donde incluso contaron con música de un Dj.

Llenazos

Al ser consultado sobre cómo estuvieron esas actividades, Brenes destacó que el ambiente estuvo tranquilo y todo transcurrió con normalidad. Además, señaló que en ambas fiestas el bar estuvo lleno.

En cuanto al domingo, el testigo recordó que ese día no fue a trabajar, pues el bar se mantuvo cerrado. Recordó que esa situación no le pareció fuera de lo normal, pues tenían aproximadamente dos semanas de que no abrían el negocio los domingos. En apariencia, luego de eso no regresó a trabajar más al bar Dude’s.

Este es el bar donde encontraron a dos primos asesinados en Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con lo revelado en la investigación, los cuerpos de los primos habrían permanecido dentro de los congeladores del viernes 7 de febrero al domingo 9 de febrero del 2025, días en los que se habrían hecho los trabajos de excavación de la fosa en el sótano.

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Con base en esta información y en lo dicho por el testigo, se entiende que ambas fiestas se realizaron mientras los cuerpos de Carlos Alberto y Jorge Humberto estaban escondidos dentro de los congeladores.

En su testimonio, Brenes también contó que él vio a los primos con vida el jueves 6 de febrero, cuando fue a trabajar al bar y ambos llegaron a dicho negocio en compañía de otro sujeto.

También destacó que cuando se retiró del sitio ambos se encontraban bien y el ambiente estaba tranquilo.

El OIJ encontró los cuerpos de los primos el 12 de febrero del 2025 y tras darse a conocer esa noticia, Brenes contó que él se presentó a los tribunales de Heredia en compañía de una abogada para colaborar con las autoridades.