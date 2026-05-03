El dolor regresó para las familias de Kristel Aguilar y Nahomi Ramírez, jóvenes madres asesinadas

A más de tres años de la desaparición y asesinato de Kristel Aguilar Ortíz y Nahomi Ramírez Jiménez, sus familiares vuelven a enfrentar uno de los capítulos más dolorosos de sus vidas con el inicio de un nuevo juicio contra los sospechosos del crimen.

Las jóvenes, de 21 y 20 años, ambas madres de niños pequeños, desaparecieron el 18 de febrero del 2023 en Limón y, desde entonces, sus seres queridos no solo han tenido que enfrentar el dolor de perderlas, sino también la angustia de no tener certeza sobre dónde descansan sus cuerpos.

Desde el pasado lunes 27 de abril inició un juicio de reenvío contra dos hombres de apellidos Vanegas Sánchez y Venegas Porras, señalados como sospechosos del doble homicidio.

El debate continuará este lunes 4 y se extenderá hasta el próximo 15 de mayo.

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Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, están desaparecidas. El OIJ pide a quien tenga detalles llamar al 800-8000-645. Foto: OIJ.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó repetir el juicio mediante el voto número 2025-1629.

Ambos imputados ya habían sido sentenciados en enero del 2025 por el Tribunal Penal de Limón a 70 años de prisión, pena ajustada posteriormente a 50 años de cárcel, el máximo permitido en Costa Rica.

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Según la investigación judicial, los sospechosos habrían ideado un plan para asesinar a las dos mujeres, citándolas en una vivienda en urbanización Palmeras, en Limón.

“Luego de esto quemaron los cuerpos en un lugar no determinado, para eliminar cualquier evidencia del hecho cometido”, señalaron en la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades también indicaron que ambas mujeres fueron engañadas para trasladarse a una casa donde, aparentemente, les quitaron la vida con arma de fuego.

La vivienda fue allanada por la Fiscalía y agentes judiciales cuatro días después de que se reportara la desaparición de las jóvenes, junto con otros inmuebles donde se recolectó evidencia importante para el expediente judicial: 23-000280-0063 PE.

El caso continúa causando profunda conmoción, especialmente porque Kristel y Nahomi eran madres de niños de entre 5 y 6 años, para ese momento de la agresión.