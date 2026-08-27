Él es Claudio Salazar, el hombre que habría sido traicionado y fue hallado dentro de una fosa en Limón

Claudio Francisco Salazar Madrigal, conocido con los alias de Resbaloso o Resba, sería el hombre que encontraron sin vida dentro de una fosa durante un operativo realizado este jueves 27 de agosto en Limón.

El hallazgo se produjo durante los allanamientos que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició desde las 2 a. m.

Salazar Madrigal habría sido visto por última vez el pasado 14 de agosto en Pueblo Nuevo de Limón.

LEA MÁS: Estremecedor hallazgo en Limón: sospechan que hombre fue asesinado por su propio grupo criminal

Claudio Francisco Salazar Madrigal, conocido con los alias de Resbaloso o Resba, sería el hombre que encontraron sin vida dentro de una fosa durante un operativo realizado este jueves 27 de agosto en Limón. Foto: Tomada de Expediente (Expediente/Expediente)

El cadáver fue encontrado en una fosa ubicada en la parte trasera de un búnker en Pacuare de Limón. El hallazgo fue confirmado por la oficina de prensa del OIJ, mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes en el sitio.

Las autoridades levantaron el cuerpo de Claudio Francisco Salazar Madrigal, conocido con los alias de Resbaloso o Resba,la mañana de este jueves 27 de agosto en Limón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Como parte de la investigación, las autoridades también manejan la hipótesis de que Salazar habría sido asesinado por integrantes del mismo grupo criminal al que pertenecía, lo que apunta a una posible traición dentro de la organización.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar con exactitud qué ocurrió con Salazar Madrigal, quiénes estarían detrás de su muerte y las circunstancias que rodearon el hallazgo de su cuerpo.