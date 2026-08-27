Estremecedor hallazgo en Limón: sospechan que hombre fue asesinado por su propio grupo criminal

Un estremecedor hallazgo marcó el inicio de este jueves 27 de agosto en Limón, donde las autoridades judiciales localizaron el cuerpo de una persona dentro de una fosa.

El hallazgo se produjo durante una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que comenzaron aproximadamente a las 2 a. m. y se mantenían en desarrollo cerca de las 7 a. m.

Las autoridades realizaron los operativos en dos búnkeres y una vivienda en Pacuare de Limón.

El cuerpo fue encontrado, en apariencia, en la parte trasera de uno de los búnkeres. De manera preliminar, trascendió que podría tratarse de un hombre de apellidos Salazar Madrigal, de 38 años, quien fue visto por última vez el pasado 14 de agosto en Pacuare Viejo de Limón.

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Las autoridades judiciales encontraron el cuerpo de una persona dentro de una fosa ubicada en la parte trasera de un bunker en Pacuare, Limón. Foto: José Cordero/ Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

“Según la investigación habría sido ultimado aparentemente por el mismo grupo criminal al cual al parecer pertenencía, de la misma zona de Pacuare”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Los agentes judiciales permanecían en el sitio durante las primeras horas de este jueves realizando las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió y esclarecer cómo llegó el cuerpo hasta la fosa.

El caso se encuentra bajo investigación y se espera que conforme avancen los operativos las autoridades puedan brindar más información sobre el hallazgo y la identidad de la víctima.