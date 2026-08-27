Policías rescatan a hombre que fue metido a la fuerza en cajuela de carro en Aserrí

Oficiales de la Fuerza Pública lograron rescatar a un hombre que vivió momentos de terror luego de que varios sujetos lo metieron a la fuerza a la cajuela de un carro.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron la noche de este martes en San Juan de Dios de Desamparados.

“La Central de Comunicaciones de la Fuerza Pública recibió una alerta en la que se indicó que un hombre fue introducido a la fuerza por varios sujetos en la cajuela de un vehículo.

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“La Fuerza Pública realizó un operativo de búsqueda que los llevó hasta la comunidad de la Primero de Mayo en Aserrí, en donde ubicaron el carro, dos motos y al sujeto privado de libertad”, indicó Seguridad.

Producto de la intervención policial, fueron aprehendidos dos hermanos de apellido Ramírez y otro hombre apellidado García, así como un menor de edad, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía de turno del Segundo Circuito Judicial de San José.

Los sospechosos fueron detenidos poco después de la alerta en Aserrí. (MSP/Los sospechosos fueron detenidos poco después de la alerta en Aserrí.)

“El reporte preliminar indicó que la presunta víctima de apellido Díaz no presentaba heridas de consideración. Además, trascendió que en el vehículo involucrado se ubicó un arma menos letal”, agregó Seguridad.

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Caso muy similar

Curiosamente, la Fuerza Pública atendió otro caso muy similar ese mismo martes, pero en la localidad de playas del Coco, en Carrillo de Guanacaste.

“Según el reporte policial, a un hombre de apellido Barquero lo golpearon con un objeto contundente y le causaron lesiones de consideración en varias partes de su cuerpo; luego, contra su voluntad, lo ingresaron dentro de un vehículo y se lo llevaron retenido”.

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La Fuerza Pública y la Policía Turística realizaron diversos recorridos en puntos cercanos y ubicaron el carro cerca de una chatarrera, en donde arrestaron a los sospechosos de protagonizar esta golpiza.

Los detenidos son tres hombres de apellidos Matus, Arroyo y Gómez, quienes fueron presentados a la Fiscalía de Liberia.

La víctima fue trasladada a un centro médico, ya que presentó fracturas y golpes de consideración.