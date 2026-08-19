Él es el argentino que murió tras ser atacado a balazos en una gasolinera de La Uruca

Un hombre de nacionalidad argentina y de apellido Salord fue identificado como la víctima mortal de la balacera ocurrida la tarde de este martes 18 de agosto en el parqueo de una gasolinera en La Uruca, San José.

De acuerdo con la información suministrada por la oficina de prensa del OIJ, varios sujetos que viajaban en una motocicleta habrían llegado al sitio y disparado en múltiples ocasiones contra Salord.

“Unos sujetos en motocicleta habrían disparado en múltiples ocasiones en contra del ofendido, el mismo un sujeto de nacionalidad argentina, de momento se desconoce la edad”, informó el OIJ.

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La Cruz Roja declaró sin vida al argentino en el sitio y las autoridades judiciales encontraron casquillos de bala en la escena. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El ataque fue reportado a las 4:32 p. m. y, cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que Salord había fallecido producto de las heridas de bala.

En el sitio también resultó herida otra persona, quien fue trasladada en condición grave al hospital México.

De manera preliminar trascendió que el herido podría ser un oficial de la Policía de Tránsito, pero esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Los agentes judiciales localizaron y decomisaron casquillos de bala como parte de las diligencias realizadas en la escena.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer cuál habría sido la causa de la agresión contra el argentino.