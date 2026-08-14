El Macho Coca no tiene que ver con cocaína: así nació el curioso apodo del recién extraditado a EE. UU.

Cuando se escucha el Macho Coca, la primera asociación podría ser con la cocaína y el narcotráfico.

Sin embargo, el origen del sobrenombre de Gilberth Hernán de los Ángeles Bell Fernández es mucho más curioso y está relacionado con una bebida gaseosa.

Bell, un turrialbeño radicado en Limón, se convirtió este jueves en el tercer costarricense extraditado a Estados Unidos. Es requerido por las autoridades de ese país por una investigación relacionada con el trasiego de cocaína.

Pero mucho antes de que su nombre apareciera relacionado con investigaciones judiciales y con señalamientos de narcotráfico, Bell recibió el apodo que lo acompañaría durante décadas.

En 2023, Rándall Zúñiga, entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó a La Teja que el Macho surgió porque cuando Bell era pequeño era “machillo”.

La segunda parte del sobrenombre, sin embargo, no tiene relación con este estupefaciente.

“Como un dato curioso Macho Coca no es por cocaína sino por Coca Cola, también tiene un hermano que le dicen Sprite y también otro con el nombre de otra gaseosa”, explicó Zúñiga en aquella ocasión.

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Aunque su apodo hoy está ligado al narcotráfico, su origen es mucho más curioso y se remonta a su infancia. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

Así, el nombre con el que Bell se hizo conocido públicamente terminó teniendo un origen familiar y relacionado con las gaseosas, pese a que con el paso de los años quedó fuertemente ligado a investigaciones por actividades ilícitas.

De pescador a objetivo de las autoridades

Bell comenzó su vida laboral como pescador y, de acuerdo con las autoridades judiciales, esa actividad habría sido utilizada posteriormente como una fachada para actividades ilícitas.

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¿Quién es Macho Coca?

Según explicó Zúñiga en 2023, las investigaciones policiales señalaban que Bell habría utilizado la pesca como punto de partida para obtener capital y, posteriormente, invertirlo en diferentes negocios, entre ellos construcciones y empresas.

Su nombre comenzó a aparecer con mayor fuerza en investigaciones judiciales relacionadas con actividades presuntamente ilícitas. En 2015 fue investigado por tráfico internacional de drogas, aunque posteriormente fue absuelto de ese proceso. En 2018 también fue investigado por un supuesto financiamiento a una banda dedicada al robo de combustible.

Macho Coca y Compadre fueron extraditados Fotos: MSP (Ministerio de Seguridad P/cortesía)

Estados Unidos elevó aún más la presión sobre Bell en noviembre de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de personas sancionadas.

En ese momento, autoridades estadounidenses lo señalaron como uno de los narcotraficantes de mayor relevancia y violencia de Costa Rica, mientras que las autoridades nacionales explicaron que llevaba años bajo investigación.