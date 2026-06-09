El milagroso rescate de una adolescente que cayó a un guindo de 50 metros

Una adolescente, de 14 años, que había sido reportada como desaparecida fue localizada con vida luego de caer a un guindo de aproximadamente 50 metros de profundidad en San Rafael de Alajuela.

El hallazgo ocurrió la noche de este lunes en la urbanización Las Abras, donde oficiales de la Fuerza Pública lograron ubicar a la menor en una zona de difícil acceso.

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Las autoridades la encontraron en una zona de difícil acceso en San Rafael de Alajuela. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

Rescate requirió personal especializado

Gabriela García, de la Cruz Roja Costarricense, indicó que la alerta fue recibida a las 7 p. m.

Tras conocer la emergencia, la institución movilizó una Unidad de Soporte Avanzado, una Unidad Básica y personal especializado en rescate.

Debido a las condiciones del terreno, los socorristas tuvieron que coordinar la extracción de la adolescente mediante técnicas de rescate vertical.

Fue trasladada estable al hospital

Luego de ser llevada a una zona segura, la menor fue valorada y estabilizada por los equipos de emergencia.

Posteriormente, fue trasladada en condición estable al hospital San Rafael de Alajuela para una valoración médica más completa.

Las autoridades no han informado las circunstancias que provocaron la caída ni cuánto tiempo permaneció en el sitio antes de ser localizada.