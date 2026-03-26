El millonario robo que afectó a un posible extraditable

Un violento robo agravado, ejecutado por un grupo fuertemente armado, puso en la mira las propiedades de un hombre que figura en la lista de posibles extraditables hacia Estados Unidos.

Se trata de Jacob Soto Rivera, de 39 años, conocido como Gordillo, cuyas propiedades en Moín, Limón, habrían sido tomadas por una organización criminal relacionada a la banda Los Hondureños, que sustrajo bienes de alto valor.

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Grupo armado habría irrumpido en propiedades y sustraído bienes de alto valor en Limón. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio /La Nación)

Irrumpieron con violencia

De acuerdo con la investigación del OIJ, los hechos se remontan a febrero de este año, cuando al menos 20 sujetos ingresaron de forma violenta a dos propiedades.

Los sospechosos habrían amenazado al cuidador del lugar y lo obligaron a abrir los portones para ejecutar el robo.

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Se llevaron embarcaciones y más

Entre lo sustraído figuran aproximadamente diez embarcaciones, jetskis, motores fuera de borda, documentos registrales y menaje completo de las propiedades.

Posteriormente, los bienes fueron llevados unos 300 metros río arriba, donde inicialmente fueron ocultados.

También tomaron control de terrenos

Además del robo, en apariencia los sujetos habrían tomado el control de dos terrenos tipo “patios” que pertenecen a Soto Rivera.

Este hombre fue detenido en 2024 por el delito de robo de combustible y figura como uno de los posibles extraditables hacia Estados Unidos.

Allanamientos en desarrollo

A raíz de este caso, los agentes del OIJ en Limón desarrollaron diversas diligencias que permitieron identificar a los sospechosos.

Este jueves, desde las 5 a.m., se ejecutan 15 allanamientos en sectores como Cieneguita, Moín, Villa del Mar y Corales II, donde se pretende la detención de al menos nueve personas por delitos como robo agravado.

Las autoridades también buscan decomisar evidencia clave para el avance de la investigación.

*El caso se mantiene en desarrollo.