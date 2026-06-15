El momento más duro que vivió el pescador rescatado mientras otros tres siguen desaparecidos

La alegría por encontrar con vida a Abraham Ríos Arias, de 28 años, se mezcla con el dolor de conocer los dramáticos momentos que enfrentó durante una semana desaparecido en alta mar, y la impotencia que sintió al ver cómo uno de sus compañeros desaparecía ante sus ojos.

Así lo relató Claribel Ríos, hermana del pescador, quien asegura que la supervivencia de Abraham es un verdadero milagro, mientras la esperanza sigue intacta para localizar a los otros tres hombres que continúan desaparecidos.

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Abraham Ríos Arias, de 28 años, pescador que sobrevivió una semana desaparecido en alta mar en el Pacífico. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Abraham viajaba junto con Yanier Baltodano Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios a bordo de la embarcación Roxana II, matrícula PQ6898.

Según contó su hermana, el accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 8 de junio.

“Ellos se volcaron a las 3:10 de la madrugada del lunes; lo sabe porque mi hermano llevaba el celular en la mano. Se mantuvieron encima de la embarcación volcada todo el día; las olas los volcaban y lucharon por mantenerse ahí, pero entre las 5 y las 6 de la tarde el mar los estrelló contra una piedra y se quebró el bote”, relató Claribel.

Durante horas, los cuatro pescadores lucharon contra el cansancio, el oleaje y la desesperación, aferrándose a lo que quedaba de la embarcación mientras esperaban ser rescatados.

Claribel Ríos, hermana de Abraham Ríos Arias, de 28 años, pescador que sobrevivió una semana desaparecido en alta mar en el Pacífico. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

Sin embargo, cuando cayó la noche, la situación se volvió aún más crítica.

Ya sin la protección del bote, cada uno tuvo que luchar por sobrevivir en medio de la oscuridad y las difíciles condiciones del mar.

Fue en ese momento cuando ocurrió una de las escenas más dolorosas que Abraham asegura haber vivido.

“Dice que Luis y él le iban ayudando a Yanier, pero hubo un momento en que mi hermano Abraham se cansó demasiado, y ya no pudo más. Cuando iban bastante cerca, Yanier perdió el conocimiento y ya Luis no lo pudo sostener y lo tuvo que soltar, y fue cuando lo vieron que se fue al fondo”, manifestó su hermana.

El relato refleja la impotencia que sintieron los pescadores al no poder hacer más por su compañero, pese a los esfuerzos que realizaban para mantenerse con vida.

Claribel asegura que su hermano aún se encuentra afectado por todo lo ocurrido y por los recuerdos de los momentos que vivió en el mar.

La familia considera que la supervivencia de Abraham es un milagro, especialmente después de permanecer una semana desaparecido y enfrentando condiciones extremas.

La última comunicación que los pescadores tuvieron con sus familiares ocurrió precisamente el lunes 8 de junio, cuando informaron que las condiciones del tiempo en el Pacífico eran complicadas.

No fue sino hasta la tarde de este domingo 14 de junio cuando Abraham fue localizado con vida.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa para las familias de Yanier Baltodano Arias, Ramón Baltodano Mojica y José Luis Palacios, quienes permanecen desaparecidos.