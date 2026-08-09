¿El narcotráfico se metió al fútbol de Costa Rica? Esto responde el OIJ tras recientes casos

La captura con fines de extradición de Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a las autoridades: ¿está siendo utilizado el fútbol costarricense para lavar dinero del narcotráfico?

Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no confirma que eso esté ocurriendo en el país, tampoco lo descarta.

Michael Soto, director interino del OIJ, aseguró en entrevista con La Teja que el fenómeno ha sido detectado en diferentes partes del mundo y que Costa Rica no está exenta de ese riesgo.

“Estamos constantemente recibiendo informaciones confidenciales que chequeamos para ver si hay legitimación de capital.

“Internacionalmente, ya lo hemos visto; no es un fenómeno local, el tema del narcotráfico legitimando por medio de equipos de fútbol. Es algo que ha ocurrido. Yo no podría descartar que esté ocurriendo o que ocurra en el futuro en el país”, afirmó Soto.

El jerarca explicó que la Policía Judicial recibe reportes mediante la línea confidencial 800-8000-645, donde los ciudadanos brindan información sobre empresas, organizaciones e incluso equipos de fútbol que podrían estar siendo utilizados para actividades ilícitas.

Cada una de esas denuncias, aseguró, es revisada por los investigadores para determinar si existen indicios de legitimación de capitales.

El Director del OIJ Michael Soto explicó la situación del narcotráfico en el fútbol costarricense. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Caso Liberia volvió a encender las alertas

Las declaraciones surgen pocos días después de la captura de Wilder Eusse Osorio, expresidente del Municipal Liberia, requerida por la DEA por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína hacia Estados Unidos.

Soto aclaró que esa investigación corresponde a las autoridades estadounidenses y que el OIJ únicamente ha colaborado con información solicitada dentro del proceso de extradición.

“Cuando se pide una extradición tiene que ver con procesos que desarrolla el Gobierno de Estados Unidos. Nosotros apoyamos corroborando algunos datos. Es público y notorio que esta persona está vinculada a un club de fútbol y ya internamente la Federación analizará las medidas que considere”, indicó.

Wilder Eusse Osorio, un colombiano nacionalizado costarricense, era presidente del Municipal Liberia y es uno de los que será extraditado a los Estados Unidos. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público /Ministerio Público)

El fútbol no es el único sector bajo la lupa

El director interino recordó que las organizaciones criminales buscan constantemente nuevas formas para ocultar el origen del dinero obtenido de actividades ilícitas.

Según explicó, las investigaciones han detectado intentos de legitimación mediante bienes raíces, compra de ganado, vehículos de alto valor y otras actividades comerciales.

En otros países, añadió, también se ha documentado el uso de clubes deportivos como mecanismo para introducir dinero al sistema financiero.

El Municipal Liberia vive momentos complejos administrativamente ante la detención de su presidente, Wilder Eusse. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)

Futbolistas investigados, pero por otras razones

Soto también fue enfático en señalar que los jugadores o exjugadores que han aparecido en investigaciones judiciales no necesariamente fueron captados por su relación con el fútbol.

Uno de los casos más conocidos fue el del exfutbolista Andy Furtado, detenido en agosto de 2021 como parte de una organización sospechosa de tráfico de drogas.

Más recientemente, trascendió la vinculación de los exjugadores de Primera División Elking Scoby y Ronald Corrales dentro del caso Riverside, en el que se investiga una presunta estructura liderada por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

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“Los jugadores que hemos vinculado en algunos casos pertenecían a organizaciones haciendo funciones muy básicas. No necesariamente es porque hayan estado involucrados en el fútbol, sino porque el perfil que buscan las estructuras criminales hacía que reunieran ciertas características”, explicó.

Para Soto, esos antecedentes muestran que las estructuras del narcotráfico buscan personas que puedan facilitar sus operaciones, independientemente de que provengan del deporte o de cualquier otra actividad.