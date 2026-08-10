El otro obstáculo que enfrentaron los bomberos al intentar rescatar a víctimas del incendio en Pavas

El incendio que acabó con la vida de dos personas la madrugada de este lunes en Villa Esperanza de Pavas no solo puso a los Bomberos frente al problema de la falta de agua que denunciaron los vecinos.

Los rescatistas encontraron otra dificultad que complicó el ingreso a la vivienda y la búsqueda de las víctimas.

Para avanzar de manera segura dentro de la estructura fue necesaria la intervención del equipo G-USAR de Bomberos Costa Rica, especializado en labores de búsqueda y rescate en estructuras que presentan condiciones de riesgo.

Incendio acabó con la vida de dos personas la madrugada del lunes 10 de agosto del 2026, en Villa Esperanza de Pavas. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

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La vivienda sufrió un colapso y, además, en su interior había una gran cantidad de mobiliario y objetos de considerable tamaño. Entre ellos se encontraron mesas, maquinaria y bicicletas, elementos que dificultaban el desplazamiento de los rescatistas y las labores para ubicar los cuerpos.

Según la información proporcionada por Bomberos, esta acumulación de objetos habría incidido en el colapso de la estructura y obligó a extremar las medidas de seguridad antes de continuar con el rescate.

La emergencia fue reportada pasadas la 1 a. m. de este lunes y terminó con la muerte de dos personas.

El calor de las llamas y el escándolo de lo que se quemaba despertó a los vecinos de Villa Esperanza de Pavas, dos personas no pudieron salvarse. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Las identidades de las víctimas todavía no han sido confirmadas oficialmente; de manera preliminar se indicó que se trataría de un adolescente de aproximadamente 13 años y un adulto mayor de unos 60 años.

Familiares y vecinos señalaron que el adulto mayor se dedicaba a recolectar y vender diferentes tipos de equipos y artículos, lo que explicaría parte de la gran cantidad de objetos que se encontraba dentro de la vivienda.

La acumulación de materiales y el daño sufrido por la estructura hicieron que el trabajo de los cuerpos de emergencia fuera todavía más complejo, pues antes de ingresar fue necesario garantizar que el inmueble ofreciera condiciones mínimas de seguridad para los rescatistas.

El incendio ocurrió en un contexto en el que los incidentes de este tipo continúan cobrando vidas. En lo que va de 2026, Bomberos contabiliza 648 incendios en estructuras y 14 personas fallecidas como consecuencia de estos hechos.