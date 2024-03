El pedido que nunca recibió joven ingeniero que murió electrocutado en trágico accidente

Jesús es recordado como un joven brillante que ya sabía lo que quería en la vida. Foto Facebook.

Una tableta Ipad se convertirá en un gran tesoro para José Granados, pues cada vez que la utilice recordará a su querido hermano Jesús Granados, el joven ingeniero que murió al ser golpeado por unos cables eléctricos que se vinieron abajo tras ser impactados por un tráiler.

José le contó a La Teja que su hermano, de 24 años, se dedicaba a diseñar páginas web y como parte de su trabajo se había mandado a comprar la tableta, lamentablemente el mortal accidente ocurrió antes de que pudiera recibirla.

“A él le encantaba el diseño, cuando empezó a desenvolverse en eso se enamoró de lo que hacía, incluso se mandó a traer una Ipad, que la iba a usar para trabajar y eso lo tenía muy emocionado.

“Tenemos que ver cuándo va a llegar, porque aunque yo no soy diseñador web me gustaba mucho lo que Jesús hacía, y definitivamente tengo que abrir esa Ipad y enseñársela a Jesús, que me vea allá donde este, porque él estaba demasiado emocionado de usarla”, contó José.

El triste accidente que acabó con la vida de Jesús ocurrió la mañana del pasado sábado en San Antonio de Escazú, cuando este conducía su motocicleta en dirección a su casa, ubicada en esa comunidad.

Cuando estaba a pocos metros de llegar, Jesús fue golpeado por un cableado eléctrico que se vino abajo tras ser jalado por un tráiler que iba pasando en ese momento. El joven ingeniero en sistemas salió expulsado y murió en el sitio, mientras que su moto avanzó varios metros hasta chocar con un carro.

Granados se graduó el año pasado como ingeniero en sistemas. Foto: Tomada de Redes sociales La Teja

“Jesús era cinco años mayor que yo, entonces si yo necesitaba algo él siempre me ayudaba, era como un papá para mí”. — José Granados, hermano de Jesús.

Moto anunció la tragedia

José contó que él fue una de las primeras personas en enterarse de lo que le había pasado a su hermano, pues se encontraba durmiendo en la casa cuando el estruendo causado por el choque lo despertó de golpe.

De inmediato José salió de su casa y fue ahí cuando descubrió que se había tratado de un accidente de tránsito, al observar la escena el mundo se le vino encima, porque en el lugar observó una motocicleta que se parecía mucho a la de Jesús.

“Yo sentía demasiado miedo y ni siquiera quería ver la moto, porque yo con ver que era muy parecida me imaginaba que se trataba de él. Todos los que estaban ahí me estaban diciendo que él ya estaba sin vida, no sabían ni cómo decírmelo”, recordó.

El fatal accidente ocurrió cuando Jesús conducía su moto. Foto Facebook.

“Yo a Jesús espero llevarlo conmigo siempre”. — José Granados, hermano de Jesús.

Pocos minutos después se confirmó lo peor, pues José descubrió que el motociclista fallecido era su hermano. Según contó Granados a este medio, al parecer, Jesús regresaba a su casa tras haber ido a echarle gasolina a su moto, esto lo descubrió, pues en la computadora de su hermano encontró un correo con el recibo de la gasolinera.

Diseñador brillante

Jesús es descrito por sus seres queridos como un joven brillante y muy centrado, que pese a su corta edad ya sabía lo que quería en la vida y se estaba esforzando por alcanzar cada uno de sus sueños.

Su hermano explicó que actualmente Jesús estaba trabajando para una empresa, pero aparte de eso también había iniciado un proyecto personal con una página de Facebook a la que le puso “Jesús Granados Desarrollador Web”.

“Él había terminado de estudiar Ingeniería en Sistemas, había sacado el bachillerato el año pasado, y estaba creciendo como la espuma, porque estaba empezando a tener un montón de clientes; siempre llegaba y me contaba lo que hablaba con los clientes y los clientes que le salían”, recordó.

Según José, para el poco tiempo que tenía su hermano diseñando páginas web las cosas le estaban saliendo muy bien, y gran parte de eso se debía al talento y la disciplina que siempre mostró Jesús.

Granados soñaba con crear su propia empresa enfocada en diseño de páginas web. Foto Facebook.

“Él lo que quería era formar su empresa de diseño web, que todos los que necesitaran una página web recurrieran a él, porque a él le quedaban muy buenas y estaba agarrando mucha experiencia. Era increíble, porque hasta hace poco, y me refiero a un año, él no tenía nada de experiencia y en ese poco tiempo que estuvo desarrollándose mejoró un montón”.

Luis Alberto Granados, otro hermano de Jesús, también lo recordó como un muchacho amable, servicial y muy amoroso con su familia, especialmente con sus dos sobrinos.

“No era fiestero ni nada de eso, no era como jóvenes que salen a tomar todos los fines de semana, él era muy centrado en ese aspecto”, dijo Granados.

Ser como él

En la forma en la que habla de su hermano, José demuestra la gran admiración que sentía por él, ya que más que un hermano para él era como su padre, pues Jesús siempre estaba ahí para escucharlo y aconsejarlo.

“Siento que ahora como no lo tengo conmigo, espero convertirme más o menos en lo que él era, en esa persona responsable que sabía como solucionar los problemas que se le presentaban. Siempre lo voy a recordar como un papá para mí”, agregó.

Por su parte, Luis Alberto dijo que estarían presentando en los próximos días una denuncia para que se investigue lo sucedido, pues existe una versión que señala que los cables que acabaron con la vida de Jesús estaban más bajos de lo que debían, pues, en apariencia, así los habría dejado una empresa cablera que supuestamente estuvo trabajando en ese lugar un día antes.