El plan de película que tiene a tres tráileros en la mira por millonarias pérdidas en Puntarenas

Tres traileros de apellidos Garita, Sánchez y Álvarez están en la mira de las autoridades al ser sospechosos de idear un plan de película con el que, presuntamente, obtuvieron ganancias millonarias, según el OIJ.

Vladimir Muñoz, subjefe del OIJ, afirmó que entre setiembre, octubre y diciembre investigaron denuncias de supuestos asaltos a transportistas en Caldera y Esparza.

Autoridades descubrieron que los supuestos asaltos a transportistas habrían sido una simulación de delito. Fotografía: José Cordero (José Cordero)

El primer evento ocurrió el 17 de setiembre de 2025, alrededor de la 1 a.m., en Puerto Caldera, cuando un conductor denunció que fue asaltado por varios sujetos, quienes aparentemente le robaron un contenedor lleno de electrodomésticos.

Otro caso sucedió el 21 de octubre de 2025, a eso de la 1:26 a.m., cuando otro transportista denunció haber sido abordado por varios sujetos en Tivives, en Esparza. En esa ocasión, le habrían robado un tráiler en el que transportaba pantallas de televisión.

El último de los hechos ocurrió alrededor de las 7:25 p.m. del 3 de diciembre de 2025, en la salida del muelle de Caldera. En esa ocasión, el conductor de un tráiler que transportaba productos comestibles indicó que fue interceptado por al menos dos sujetos, quienes lo despojaron del vehículo.

Tras las investigaciones, las autoridades determinaron que, al parecer, los hechos correspondían a una simulación de delito por parte de los conductores y que dichos asaltos nunca ocurrieron.

“Los robos nunca existieron, los conductores eran quienes cometían el hecho y simulaban el delito. Se determinó que el perjuicio económico rondaba los $200.000 dólares”, señaló Muñoz.

“Ellos, de alguna forma, se prestaban para simular el hecho y que otras personas que no han sido identificadas cometieran el delito”, agregó.

Investigadores del OIJ de Puntarenas, en coordinación con agentes de Orotina y de Siquirres, detuvieron a los traileros como sospechosos de los delitos de simulación de delito y robo agravado.

Garita fue detenido el 2 de febrero en Orotina; Sánchez, el 5 de febrero en Filadelfia, Guanacaste; y Álvarez, el 9 de febrero en Siquirres. Todos continúan vinculados al proceso judicial.