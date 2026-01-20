Cae sospechoso de integrar banda dedicada al asalto de contenedores en Costa Rica

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Limón y Alajuela lograron la detención de un hombre de apellido Retana, de 45 años, quien figura como sospechoso del delito de robo agravado bajo la modalidad de asalto a contenedores.

La captura fue dada a conocer este martes por las autoridades judiciales, pero se realizó el lunes en los Tribunales de Justicia de Limón, como parte de una investigación que se mantiene en desarrollo desde junio del 2025.

Al parecer, el hombre llegó a un trámite y los detuvieron.

El hombre fue detenido como sospechoso de asaltos a contenedores. (choochart choochaikupt/iStock)

Según el OIJ, durante el proceso investigativo se lograron acreditar varios hechos que permitieron determinar que el sujeto, presuntamente, formaba parte de una organización dedicada a la ejecución de asaltos a contenedores en distintas zonas del país.

Más detenciones

Tras su detención, el sospechoso fue remitido a la Fiscalía de Atenas, donde se continuará con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades no descartan que se realicen más detenciones relacionadas con este caso conforme avancen las diligencias.